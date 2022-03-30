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Наставник сборной Армении извинился за разгромное поражение

Наставник сборной Армении извинился за разгромное поражение Сборная Армении в Осло провела товарищеский матч с командой Норвегии. Команда, под руководством Хоакина Капарроса проиграла со счетом 0։9.
Футбол
30 марта 2022 г. 00:44
Наставник сборной Армении извинился за разгромное поражение

Сборная Армении в Осло провела товарищеский матч с командой Норвегии. Команда, под руководством Хоакина Капарроса проиграла со счетом 0։9.

Как передает Report, в составе хозяев поля автором хет-трика стал форвард английского "Уотфорда" Джошуа Кинг, по дублю оформили нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и форвард испанского "Реала Сосьедад" Александр Серлот, по одному разу отличились полузащитник бельгийского "Генка" Кристиан Торстведт и нападающий немецкого "Нюрнберга" Матс Дели.

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос извинился перед болельщиками после встречи.

"Результат говорит сам за себя. Соперник был сильнее сборной Армении, также повлияло удаление нашего игрока. Прежде всего, я бы хотел извиниться перед болельщиками", - отметил Капаррос.

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