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    Наставник сборной Аргентины задержан за вождение в нетрезвом виде - ВИДЕО

    57-летний специалист вступил с сотрудниками правоохранительных органов в перепалку

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли был задержан полицией. Как сообщает Report со ссылкой TyC Sports, 57-летний специалист управлял автомобилем в нетрезвом виде в Касильде — городе в провинции Санта-Фе, когда ехал со свадьбы своей дочери.

    После того как Сампаоли был остановлен, он вступил с сотрудниками правоохранительных органов в перепалку. В итоге после разговора аргентинский тренер отправился в один из близлежащих отелей. В настоящее время неизвестно, какие санкции могут быть применены к Сампаоли.

    Отметим, что Хорхе Сампаоли - главный тренер сборной Аргентины с мая этого года. Коллектив под его руководством вышел в финал ЧМ 2018 года.

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