Наставник сборной Аргентины задержан за вождение в нетрезвом виде - ВИДЕО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли был задержан полицией. Как сообщает Report со ссылкой TyC Sports, 57-летний специалист управлял автомобилем в нетрезвом виде в Касильде — городе в провинции Санта-Фе, когда ехал со свадьбы своей дочери.

После того как Сампаоли был остановлен, он вступил с сотрудниками правоохранительных органов в перепалку. В итоге после разговора аргентинский тренер отправился в один из близлежащих отелей. В настоящее время неизвестно, какие санкции могут быть применены к Сампаоли.

Отметим, что Хорхе Сампаоли - главный тренер сборной Аргентины с мая этого года. Коллектив под его руководством вышел в финал ЧМ 2018 года.