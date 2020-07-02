​Наставник российского клуба подал в отставку

Игорь Черевченко https://report.az/storage/news/73d8df579521c0ed501ac78908b37e36/414e5829-4cb1-4b43-9035-09fe3044efd7_292.jpg

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского "Арсенала".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

"По итогам матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" (1:3) руководство клуба решило принять отставку главного тренера Игоря Черевченко.

Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе ПФК "Арсенал" - новомосковском "Химике-Арсенале" - Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев", - говорится в заявлении тульского клуба.

Следует отметить, что Игорь Черевченко был назначен главным тренером "Арсенала" осенью 2018 года. Под его руководством тульский представитель занял 6-е место на чемпионате России в сезоне 2018/2019 и вышел в полуфинал национального кубка и вышел в Лигу Европы. Однако во втором отборочном раунде континентального соревнования команда уступила в обоих матчах бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:1 и 0:3.