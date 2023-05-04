Наставник "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить ПСЖ

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью может сменить Кристофа Галтье на посту главного тренера "Пари Сен-Жермен".

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью может сменить Кристофа Галтье на посту главного тренера "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report со ссылкой на Foot Mercato, боссы парижан ведут переговоры с Моуринью, но пока не общались по этому поводу с руководством римского клуба. Отмечается, что сам Моуринью положительно относится к идее тренировать ПСЖ.

В чемпионате Италии "Рома" идет на седьмом месте, имея в активе 58 очков. В следующем матче римляне сыграют с миланским "Интером". Игра пройдет 6 мая.

После 33 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 75 очков. Французская команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА на стадии 1/8 финала. Тогда подопечные Галтье проиграли мюнхенской "Баварии".