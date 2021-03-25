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Наставник Португалии: Мы заслуживали лучшего результата

Наставник Португалии: Мы заслуживали лучшего результата В первом тайме полностью контролировали игру, хотя могли бы и получше завершать атаки
Футбол
25 марта 2021 г. 02:42
Наставник Португалии: Мы заслуживали лучшего результата
Фернанду Сантуш

"В первом тайме полностью контролировали игру, хотя могли бы и получше завершать атаки. Однако голевые моменты мы создавали. Не знаю, часто ли Азербайджан пересекал центральную линию. Действовали организовано, компактно и хорошо реагировали на потерю мяча".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после победы над Азербайджаном 1:0, заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

"Нам нужно улучшить решающие удары. Это правда, что сегодня мы выиграли автоголом. Но мы заслуживали лучший результат.

Было важно начать с победы, так что теперь спокойно поговорим, проанализируем все. Матч с Сербией будет другим", - отметил наставник.

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Версия на азербайджанском языке Fernandu Santuş: "Daha yaxşı nəticəyə layiq idik"

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