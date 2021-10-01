Наставник "Омонии": Мы увидели уровень соперника

"Доволен борьбой в первом тайме. Мы пропустили два неудачных гола во втором тайме. После этого счет еще больше увеличился. Нам не повезло".

"Доволен борьбой в первом тайме. Мы пропустили два неудачных гола во втором тайме. После этого счет еще больше увеличился. Нам не повезло".

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции после группового матча Лиги конференций УЕФА, который они дома проиграли «Карабаху» 1:4 главный тренер кипрского клуба "Омония" Хеннинг Берг.

"Мы увидели уровень соперника. Сейчас наша команда четвертая в группе, ситуация очень сложная. "Карабах" и "Базель" уже много лет играют в еврокубках", - отметил Х.Берг.