Наставник "Олимпии": Несмотря на поражение, поединок прошел в равной борьбе

"Мы разочарованы, но постараемся исправить ситуацию".
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер словенской "Олимпии" Жоау Энрике после первого матча стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором они уступили "Карабаху" со счетом 0:2.
Несмотря на поражение, португальский специалист считает, что поединок прошел в равной борьбе: "Перед игрой мы сказали, что будем играть против компактной команды, обладающей индивидуальным и коллективным качеством. Мы видели это в матче, но решающее значение имели детали".