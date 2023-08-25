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Наставник "Олимпии": Несмотря на поражение, поединок прошел в равной борьбе

Наставник "Олимпии": Несмотря на поражение, поединок прошел в равной борьбе "Мы разочарованы, но постараемся исправить ситуацию".
Футбол
25 августа 2023 г. 01:57
Наставник Олимпии: Несмотря на поражение, поединок прошел в равной борьбе

"Мы разочарованы, но постараемся исправить ситуацию".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер словенской "Олимпии" Жоау Энрике после первого матча стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором они уступили "Карабаху" со счетом 0:2.

Несмотря на поражение, португальский специалист считает, что поединок прошел в равной борьбе: "Перед игрой мы сказали, что будем играть против компактной команды, обладающей индивидуальным и коллективным качеством. Мы видели это в матче, но решающее значение имели детали".

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Версия на азербайджанском языке “Olimpiya”nın baş məşqçisi: “Vəziyyəti bərabərləşdirməyə özümüzü inandırmışıq”

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