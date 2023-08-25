Наставник "Олимпии": Несмотря на поражение, поединок прошел в равной борьбе

"Мы разочарованы, но постараемся исправить ситуацию".

"Мы разочарованы, но постараемся исправить ситуацию".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер словенской "Олимпии" Жоау Энрике после первого матча стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором они уступили "Карабаху" со счетом 0:2.

Несмотря на поражение, португальский специалист считает, что поединок прошел в равной борьбе: "Перед игрой мы сказали, что будем играть против компактной команды, обладающей индивидуальным и коллективным качеством. Мы видели это в матче, но решающее значение имели детали".