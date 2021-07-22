Наставник "Олимпиакоса": Мы не будем тренироваться в Азербайджане

"Это была очень сложная игра. У нас были трудности после первой половины матча. Уверен, что сделаем все возможное в ответном матче, чтобы противостоять противника".

"Это была очень сложная игра. У нас были трудности после первой половины матча. Уверен, что сделаем все возможное в ответном матче, чтобы противостоять противника".

Как передает командированный в Афины сотрудник Report, об этом после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Нефтчи" сказал главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педро Мартинс.

51-летний португальский специалист заявил, что несмотря на трудности, новички положительно повлияли на игру.

Главный тренер также подчеркнул, что они не будут тренироваться в Азербайджане: "Независимо от состояния газона на бакинском стадионе, мы приедем туда готовыми".

Отметим, что ответный матч состоится 28 июля на Bakcell Arena.