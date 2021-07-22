О нас
Report Georgia
Аудио новости

Наставник "Олимпиакоса": Мы не будем тренироваться в Азербайджане

Наставник "Олимпиакоса": Мы не будем тренироваться в Азербайджане "Это была очень сложная игра. У нас были трудности после первой половины матча. Уверен, что сделаем все возможное в ответном матче, чтобы противостоять противника".
Футбол
22 июля 2021 г. 02:11
Наставник Олимпиакоса: Мы не будем тренироваться в Азербайджане
Педро Мартинс

"Это была очень сложная игра. У нас были трудности после первой половины матча. Уверен, что сделаем все возможное в ответном матче, чтобы противостоять противника".

Как передает командированный в Афины сотрудник Report, об этом после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Нефтчи" сказал главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педро Мартинс.

51-летний португальский специалист заявил, что несмотря на трудности, новички положительно повлияли на игру.

Главный тренер также подчеркнул, что они не будут тренироваться в Азербайджане: "Независимо от состояния газона на бакинском стадионе, мы приедем туда готовыми".

Отметим, что ответный матч состоится 28 июля на Bakcell Arena.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos"un baş məşqçisi: "Azərbaycanda məşq etməyəcəyik"

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
15 июля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi