Наставник "Нанта": Браво, "Карабах"

В первом тайме играли лучше, но забить не могли. "Карабах" воспользовался этим, и за 12 минут забил три мяча. Браво, "Карабах".

В первом тайме играли лучше, но забить не могли. "Карабах" воспользовался этим, и за 12 минут забил три мяча. Браво, "Карабах".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер французской команды "Нант" Антуан Камбуар, после матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, где они уступили "Карабаху" со счетом 0:3.

59-летний специалист отметил, что не уйдет в отставку после этого результата: "В футболе бывает выигрываешь, бывает проигрываешь. Попытаемся взять реванш у "Карабаха" в домашней игре. В воскресенье у нас есть матч в Лиге 1. А то, что пишут в соцсетях – я на это не обращаю внимания".