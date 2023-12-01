Наставник "Мольде": "Карабах" показал, что победить его сложно

"Карабах" показал, что победить его сложно.

"Карабах" показал, что победить его сложно".

Как передает Report, об этом главный тренер "Мольде" Эрлинг Моэ заявил на пресс-конференции после домашней ничьей 2:2 с "Карабахом".

"В прошлом матче в Баку "Карабах" сыграл лучше нас, поэтому и победил. Но сегодня мы были лучше соперника 90 минут. Я горжусь своим коллективом. "Карабах" - очень сильная команда, и против нее показали очень хороший перформанс. Благодарен своим ребятам. Постараемся показать такое же выступление и против "Байера", - сказал наставник норвежского клуба.