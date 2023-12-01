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Наставник "Мольде": "Карабах" показал, что победить его сложно

Наставник "Мольде": "Карабах" показал, что победить его сложно "Карабах" показал, что победить его сложно.
Футбол
1 декабря 2023 г. 03:02
Наставник Мольде: Карабах показал, что победить его сложно

"Карабах" показал, что победить его сложно".

Как передает Report, об этом главный тренер "Мольде" Эрлинг Моэ заявил на пресс-конференции после домашней ничьей 2:2 с "Карабахом".

"В прошлом матче в Баку "Карабах" сыграл лучше нас, поэтому и победил. Но сегодня мы были лучше соперника 90 минут. Я горжусь своим коллективом. "Карабах" - очень сильная команда, и против нее показали очень хороший перформанс. Благодарен своим ребятам. Постараемся показать такое же выступление и против "Байера", - сказал наставник норвежского клуба.

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Версия на азербайджанском языке “Molde”nin baş məşqçisi: “Qarabağ” göstərdi ki, onu məğlub etmək çətindir”

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