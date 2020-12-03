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Наставник "Маккаби": Мы хорошо знаем, как играет "Карабах"

Наставник "Маккаби": Мы хорошо знаем, как играет "Карабах" Мы готовы к игре с Карабахом. Нас ждет сложный матч
Футбол
3 декабря 2020 г. 00:46
Наставник Маккаби: Мы хорошо знаем, как играет Карабах
Йоргос Донис

"Мы готовы к игре с Карабахом. Нас ждет сложный матч".

Как передает Report, об этом главный тренер израильского "Маккаби" (Тель-Авив) Йоргос Донис заявил на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с "Карабахом".

По мнению греческого специалиста, агдамцы доказали, что являются качественной командой: "Единственная проблема соперника в том, что они проводят домашние матчи на чужом поле. Несмотря на это, "Карабах" - очень хорошо организованная и качественная команда, которая показывает зрелищный футбол. Жду тяжелого матча. Мы проанализировали нашего соперника, хорошо знаем, как они играют".

51-летний главный тренер выразил надежду, что его команда добьется нужного результата: "Мы знаем, на что способны. Думаем только о завтрашней игре. Мы должны выйти на поле и бороться. Надеюсь, что результат будет для нас удовлетворительным".

Отметим, что матч "Карабах" - "Маккаби", который состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, стартует в 21:55 по бакинскому времени. В связи с военным положением в Азербайджане "Карабах" проводит домашние игры на нейтральном поле.

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Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"ın necə oynadığını yaxşı bilirik"

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