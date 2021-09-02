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Наставник Люксембурга: Концовка игры была для нас непростой

Наставник Люксембурга: Концовка игры была для нас непростой "В первом тайме мы больше контролировали мяч. Разумеется, в этом была роль быстро забитого мяча".
Футбол
2 сентября 2021 г. 02:43
Наставник Люксембурга: Концовка игры была для нас непростой
Люк Хольц

"В первом тайме мы больше контролировали мяч. Разумеется, в этом была роль быстро забитого гола".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Люксембурга по футболу Люк Хольц после победы в матче 3-го тура группы A отборочного этапа ЧМ-2022 над Азербайджаном (2:1).

"Доволен игрой своей команды. Ожидали, что после перерыва соперник будет больше идти на нас. Так и случилось. Забив красивый гол со штрафного, соперник сумел сократить разрыв в счете. Особенно концовка игры была для нас непростой. За три матча мы набрали шесть очков. Поэтому, конечно же, этим результатом я доволен", - заявил Хольц.

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Версия на азербайджанском языке Lük Holts: "Azərbaycanla oyunun sonları bizim üçün asan keçmədi"

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