Наставник Люксембурга: Концовка игры была для нас непростой

"В первом тайме мы больше контролировали мяч. Разумеется, в этом была роль быстро забитого мяча".

"В первом тайме мы больше контролировали мяч. Разумеется, в этом была роль быстро забитого гола".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Люксембурга по футболу Люк Хольц после победы в матче 3-го тура группы A отборочного этапа ЧМ-2022 над Азербайджаном (2:1).

"Доволен игрой своей команды. Ожидали, что после перерыва соперник будет больше идти на нас. Так и случилось. Забив красивый гол со штрафного, соперник сумел сократить разрыв в счете. Особенно концовка игры была для нас непростой. За три матча мы набрали шесть очков. Поэтому, конечно же, этим результатом я доволен", - заявил Хольц.