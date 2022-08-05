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Наставник "Кяпаза": Я доволен игрой

Наставник "Кяпаза": Я доволен игрой "Мы знали, что будет сложно. Играли против сильной команды, которая представляла нас в еврокубках. Несмотря на это, старались контратаковать и удачно играть в защите. Частично справились. Я доволен игрой. На данном этапе не все так плохо".
Футбол
5 августа 2022 г. 22:34
Наставник Кяпаза: Я доволен игрой

"Мы знали, что будет сложно. Играли против сильной команды, которая представляла нас в еврокубках. Несмотря на это, старались контратаковать и удачно играть в защите. Частично справились. Я доволен игрой. На данном этапе не все так плохо".

Как передает Report, об этом после стартового матча премьер-лиги Азербайджана заявил главный тренер гянджинского "Кяпаз" Яшар Вахабзаде, прокомментировав поражение от "Зиря" (1:2).

62-летний специалист рассказал, что второй гол они пропустили из-за своих ошибок и неопытности: "Еще перед игрой говорили, что соперник будет контратаковать и в итоге пропустили второй гол. Поздравляю "Зиря" с победой".

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Версия на азербайджанском языке "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Çətin durumdayıq, kənardan maliyyə dəstəyi yoxdur"

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