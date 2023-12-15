Наставник "Карабаха": Сегодня не думаю о переходе в другой клуб

"Сегодня не думаю о переходе в какой-либо клуб, я очень привязан к "Карабаху".

"Сегодня не думаю о переходе в другой клуб, я очень привязан к "Карабаху".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы, где в Баку его команда обыграла шведский "Хаккен" со счетом 2:1.

51-летний специалист подчеркнул, что хочет остаться в команде и добиться успеха с ним:

"Мы не знаем, что будет с нами завтра. Но изменения происходят даже в больших клубах. Пока я не думаю уходить из "Карабаха". Если ничего серьезного не произойдет, то буду здесь".