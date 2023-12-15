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Наставник "Карабаха": Сегодня не думаю о переходе в другой клуб

Наставник "Карабаха": Сегодня не думаю о переходе в другой клуб "Сегодня не думаю о переходе в какой-либо клуб, я очень привязан к "Карабаху".
Футбол
15 декабря 2023 г. 01:37
Наставник Карабаха: Сегодня не думаю о переходе в другой клуб

"Сегодня не думаю о переходе в другой клуб, я очень привязан к "Карабаху".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы, где в Баку его команда обыграла шведский "Хаккен" со счетом 2:1.

51-летний специалист подчеркнул, что хочет остаться в команде и добиться успеха с ним:

"Мы не знаем, что будет с нами завтра. Но изменения происходят даже в больших клубах. Пока я не думаю уходить из "Карабаха". Если ничего серьезного не произойдет, то буду здесь".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: “Hansısa kluba getməyi düşünmürəm, “Qarabağ”a çox bağlıyam”

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