Наставник "Карабаха": Присутствие болельщиков даст нам дополнительное преимущество

Стартовые матчи всегда бывают немного тяжелыми. Несмотря на это, неплохо подготовились. Разумеется, есть некоторые проблемы. Постараемся, чтобы завтра они не были заметны и показать себя с лучшей стороны»

"Стартовые матчи всегда бывают немного тяжелыми. Несмотря на это, неплохо подготовились. Разумеется, есть некоторые проблемы. Постараемся, чтобы завтра они не были заметны и показать себя с лучшей стороны".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в преддверии завтрашнего первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против израильского "Ашдода", сказал главный тренер азербайджанского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

"Вы и сами видите, что есть проблемы с трансферами. Пока их не решили. Мы всегда большое внимание уделяем им. К сожалению, на сегодня не реализовали все желаемые приобретения. Поиски и переговоры ведутся. Все не так просто. Есть вещи, которые не зависят от нас. По многим моментам договариваемся, но порой этого оказывается недостаточно. В любом случае, у нас профессиональный клуб. Сделаем все ради достижения результата. Сейчас нам нужно больше трансферов, так как много игроков нас покинули. В ближайшие дни постараемся решить некоторые трансферные вопросы", - отметил наставник "Карабаха".

49-летний специалист также рассказал о роли болельщиков на матче: "Футбол без болельщиков - это не футбол. Футболисты чаще всего играют ради них. Уже сколько времени мы не видели наших болельщиков. Их присутствие на трибунах будет мотивацией для каждого из нас. С ними на трибунах команда получит дополнительное преимущество".