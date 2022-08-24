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Наставник "Карабаха": Были игры, когда все кричали фамилию Шахруддина

Наставник "Карабаха": Были игры, когда все кричали фамилию Шахруддина "Поздравляю соперника и желаю удачи им в группе. Несмотря на поражение поздравляю и своих футболистов".
Футбол
24 августа 2022 г. 01:46
Наставник Карабаха: Были игры, когда все кричали фамилию Шахруддина

"Поздравляю соперника и желаю удачи им в группе. Несмотря на поражение поздравляю и своих футболистов".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу против чешской "Виктории" в Пльзене (1:2, первая игра - 0:0).

"Стремимся, чтобы у нас была конкуренция в команде, учитывая, плотный график игр. Шахруддин Магомедалиев и Абделла Зубир приложили много усилия, чтобы мы вышли на этот уровень. Футбол строится на ошибках. Были игры, когда все кричали фамилию Шахруддина. Это нормально, когда один игрок ошибается в важной игре и его больше всех обсуждают. Доволен его игрой, опыт Магомедалиева нам важен в таких матчах. У нас есть и другие вратари. Мы их также готовим. Никого не виним за поражение. Есть игроки, с которыми ведем переговоры", - сказал наставник "Карабаха".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Vaxt olub ki, hamı Şahruddinin adını qışqırıb"

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