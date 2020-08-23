Наставник итальянского клуба заразился COVID-19

Главный тренер "Болоньи"Синиша Михайлович заразился коронавирусом.

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает официальном сайт клуба.

Михайлович вернулся в клуб в прошлую пятницу и прошел тестирование, которое показало положительный результат. 51-летний сербский специалист был отправлен на двухнедельный карантин, после чего повторно пройдёт тестирование на коронавирусную инфекцию. Если результат теста специалиста будет отрицательным, Михайлович сможет вернуться к работе.

Михайлович возглавил "Болонью" в январе 2019 года. В сезоне-2019/2020 "Болонья" заняла 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский "Ювентус". Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 19 сентября 2020 года.