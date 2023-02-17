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Наставник "Гента": У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника

Наставник "Гента": У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника "Игра шла равной. У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника».
Футбол
17 февраля 2023 г. 00:49
Наставник Гента: У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника

"Игра шла равной. У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер бельгийского клуба "Гент" Хейн Ванхазебрук, после первого матча плей-офф Лиги конференций УЕФА, где его команда уступила "Карабаху" со счетом 0:1.

59-летний специалист сказал, что представитель Азербайджана лучше играл во втором тайме: "Решение о пенальти считаю неверным. В целом, хотели вернуться в Бельгию с более хорошим счетом. Но у нас еще есть шанс пройти дальше. Сделаем для этого все возможное".

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Версия на азербайджанском языке "Gent"in baş məşqçisi: "Bərabər səviyyədə oyun göstərdik"

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