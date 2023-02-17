Наставник "Гента": У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника

Наставник "Гента": У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника

"Игра шла равной. У нас было столько же голевых моментов, сколько у соперника».

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