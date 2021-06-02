Наставник Беларуси: Азербайджан - хорошая команда

"Азербайджан - хорошая команда. У них были хорошие сборы, до нас играли с Турцией".

"Азербайджан - хорошая команда. У них были хорошие сборы, до нас играли с Турцией".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев после поражение в товарищеском матче от команды Азербайджана в Минске (1:2).

"Что смогли, то сделали. Старались, но, конечно, нас замены сгубили сегодня. Правда, ребята, которых мы поменяли, сами просили замены. Хотели играть до конца, но те, кто вышел, абсолютно не попали в игру. В сборную вызвали тех, кого могли. Вызывать-то особо и некого. Состав, который был на поле, играл нормально. Но замены вместо того, чтобы усилить игру, просто не попали в нее", - заявил Г.Кондратьев.