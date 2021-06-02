О нас
Report Georgia
Аудио новости

Наставник Беларуси: Азербайджан - хорошая команда

Наставник Беларуси: Азербайджан - хорошая команда "Азербайджан - хорошая команда. У них были хорошие сборы, до нас играли с Турцией".
Футбол
2 июня 2021 г. 23:23
Наставник Беларуси: Азербайджан - хорошая команда
Георгий Кондратьев

"Азербайджан - хорошая команда. У них были хорошие сборы, до нас играли с Турцией".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев после поражение в товарищеском матче от команды Азербайджана в Минске (1:2).

"Что смогли, то сделали. Старались, но, конечно, нас замены сгубили сегодня. Правда, ребята, которых мы поменяли, сами просили замены. Хотели играть до конца, но те, кто вышел, абсолютно не попали в игру. В сборную вызвали тех, кого могли. Вызывать-то особо и некого. Состав, который был на поле, играл нормально. Но замены вместо того, чтобы усилить игру, просто не попали в нее", - заявил Г.Кондратьев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Georgi Kondratyev: "Azərbaycan millisi yaxşı komandadır"

Экслюзивные новости

Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi