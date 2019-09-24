Азербайджанские каратисты отбыли на учебно-тренировочные сборы в Москву

Сборная Азербайджана по каратэ отбыла в Москву для участия на учебно-тренировочных сборах.

Как сообщает Report, в подготовительном процессе участвуют 13 спортсменов.

На сборах под руководством главного тренера Бахаддина Кандаза и старшего тренера Гурбана Тагиева участвуют Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Айхан Мамаев, Панах Абдуллаев, Тургут Гасанов (каждый 84 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг), а также Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг), Фарида Абиева (61 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и Фарида Алиева (+68 кг).

Старший тренер по ката Вахид Айвазов посчитал приемлемым участие Романа Гейдарова (ката) в подготовительном процессе.

После завершения 10-дневных учебно-тренировочных сборов, 4-6 октября каратисты будут бороться в Москве в турнире Премьер-лиги Karate1. На соревнованиях состав пополнится еще 7-ю нашими спортсменами.