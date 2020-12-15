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Нарушивший карантин футболист изгнан из клуба

Нарушивший карантин футболист изгнан из клуба "Остенде" расторг контракт с голкипером Фабрисом Ондоа за то, что игрок устроил вечеринку во время пандемии коронавируса.
Футбол
15 декабря 2020 г. 20:53

"Остенде" расторг контракт с голкипером Фабрисом Ондоа за то, что игрок устроил вечеринку во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в ночь с субботы на воскресенье соседи Ондоа пожаловались на шум в его доме. Прибывшая на место полиция обнаружила десять человек, включая футболиста. На всех участников вечеринки были составлены протоколы за нарушение мер, направленных против COVID-19, а также за оскорбление полицейских.

"Как футбольный клуб мы не можем мириться с подобным эгоистичным и безответственным поведением. До сих пор у нас не было случаев заражения коронавирусом, и мы хотим, чтобы так продолжалось впредь. Вот почему мы всегда напоминаем нашим игрокам об их обязанностях и ответственности. Клуб превыше личных мотивов. Принимая во внимание серьезность проступка, мы решили расстаться с Фабрисом Ондоа", - заявил исполнительный президент "Остенде" Готье Ганай.

Ондоа выступал за "Остенде" с июля 2018 года, он является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне 24-летний голкипер ни разу не вышел на поле.

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Версия на азербайджанском языке Karantin qaydalarını pozan futbolçu komandadan qovuldu

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