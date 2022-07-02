"Наполи" включился в борьбу за форварда МЮ Роналду

Итальянский футбольный клуб "Наполи" заинтересован в подписании португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Итальянский футбольный клуб "Наполи" заинтересован в подписании португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как передает Report, об этом сообщает The Athletic .

По информации источника, клуб из Неаполя захотел подписать 37-летнего футболиста из-за активного интереса к нему со стороны "Ромы". Руководство "Наполи" считает, что имеют преимущество перед римским клубом из-за выступления в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе МЮ 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.