​"Наполи" вышел в финал Кубка Италии

В Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Италии "Наполи" - "Интер".

Как передает Report, финальный свисток зафиксировал ничью - 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен, отправив мяч в ворота соперника на второй минуте прямым ударом с углового. До перерыва счет сравнял форвард "Наполи" Дрис Мертенс, ему ассистировал нападающий Лоренцо Инсинье.

В первой встрече 1/2 финала Кубка Италии, которая состоялась в Милане на арене "Сан-Сиро" 12 февраля, победу одержал "Наполи" - 1:0. Автором единственного гола стал хавбек гостей Фабиан Руис.

"Наполи" вышел в финал турнира, где сыграет с туринским "Ювентусом". Решающий матч состоится в Риме на стадионе "Олимпико" 17 июня.