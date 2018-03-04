"Наполи" проиграл "Роме", "Ювентус" одолел "Лацио" - ВИДЕО

Прошли матчи очередного тура чемпионата Италии. В борьбе за чемпионство "Наполи" допустил осечку, "Юве" же продолжил победную поступь. "Рома" поднялась на 3-ю строчку в таблице имея в активе 53 балла.

«Рома» в матче 27-го тура чемпионата Италии одолела «Наполи». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Голами отметились: Инсинье(6), Дженгиз Ундер (7), Эдин Джеко(26, 73), Перотти(79), Мертенс(90)

«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который отличился в компенсированное время.

В активе туринского клуба теперь 68 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри занимают второе место в турнирной таблице Серии А и отстают от «Наполи» на один балл, имея при этом матч в запасе. «Лацио» (52) скатился на 4-ую строчку.