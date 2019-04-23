​"Наполи" проиграл "Аталанте" в матче чемпионата Италии

"Наполи" проиграл "Аталанте" со счетом 1:2 в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Как передаёт Report, встреча прошла в Неаполе.

В составе победителей голы забили Дуван Сапата (69-я минута) и бывший футболист московского "Спартака" Марио Пашалич (80). У проигравших отличился Дрис Мертенс (28).

"Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 67 очков после 33 матчей. "Аталанта" идет пятой, имея в активе 56 очков после 33 встреч. Ранее победу в турнире гарантировал себе "Ювентус", в активе которого 87 очков за пять туров до конца первенства страны.