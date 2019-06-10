“Наполи” планирует выкупить Оспину за 2,5 млн евро

“Наполи“ рассчитывает выкупить контракт вратаря Давида Оспины, права на которого принадлежат лондонскому “Арсеналу“, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

30-летний колумбийский голкипер был арендован неаполитанским клубом в августе 2018 года. Как сообщает в своём “твиттере“ итальянский журналист Николо Скира, президент “Наполи“ Аурелио Де Лаурентис предлагает за вратаря сборной Колумбии € 2,5 млн, хотя летом стороны согласовали опцию о возможном выкупе игрока за € 4 млн. “Наполи“ намерен выкупить Оспину у лондонского “Арсенала“.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Оспина провёл 17 матчей, в которых одержал 9 побед и пропустил 20 мячей. До этого Оспина на протяжении пяти лет выступал за лондонский “Арсенал“, но не имел места в основном составе. В сезонах 2014/15 и 2016/17 он становился обладателем Кубка Англии.



