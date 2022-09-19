"Наполи" обыграл чемпиона Италии и возглавил турнирную таблицу

В матче VII тура чемпионата Италии "Наполи" играл против действующего чемпионата страны - "Милана".

В матче VII тура чемпионата Италии "Наполи" играл против действующего чемпионата страны - "Милана".

Как передает Report, подопечные Лучано Спаллетти одержали победу - 2:1.

Счет в матче открыли игроки "Наполи". В начале второго тайма вингер команды Хвича Кварацхелия заработал пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Маттео Политано.

Миланцы быстро отыгрались. Гол на счету Оливье Жиру. "Наполи" сумел добыть победу благодаря вышедшему на замену Джованни Симеоне, сыну главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

После 7 туров неаполитанцы набирают 17 очков и поднимаются на первое место в турнирной таблице.