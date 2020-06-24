​"Наполи" обыграл "Верону" в Серии А

В матче 27-го тура итальянской Серии А "Верона" принимала "Наполи".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" в Вероне и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Автором первого гола стал польский нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик на 38-й минуте встречи с передачи форварда неаполитанской команды Маттео Политано. На 90-й минуте преимущество гостей упрочил нападающий Ирвин Лосано.

"Наполи" набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" (38) - на 8-м месте. Лидером соревнований является туринский "Ювентус", в 27 матчах набравший 66 очков.