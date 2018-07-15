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    "Наполи" был приоритетным вариантом для Роналду до перехода в "Ювентус"

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду мог перейти в «Наполи».

    Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Карло Альвино.

    По его словам, португальский нападающий планировал перейти в неаполитанский клуб, руководство которого не смогло позволить себе его трансфер из-за высоких финансовых затрат.

    Главным тренером «Наполи» является Карло Анчелотти, под руководством которого Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2015 год.

    «Ювентус» являлся запасным вариантом для португальца.

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