"Наполи" был приоритетным вариантом для Роналду до перехода в "Ювентус"

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду мог перейти в «Наполи».

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Карло Альвино.

По его словам, португальский нападающий планировал перейти в неаполитанский клуб, руководство которого не смогло позволить себе его трансфер из-за высоких финансовых затрат.

Главным тренером «Наполи» является Карло Анчелотти, под руководством которого Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2015 год.

«Ювентус» являлся запасным вариантом для португальца.