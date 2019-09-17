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Нападающий "Ювентуса" устроил истерику на тренировке и пнул тренера - ВИДЕО

Нападающий "Ювентуса" устроил истерику на тренировке

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин устроил истерику во время тренировки перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико". 

Как сообщает Report, 32-летний нападающий не смог добраться до уходящего мяча и со злости сперва ударил по колену одного из ассистентов главного тренера, а затем стал бить по рекламному баннеру.

Успокоил футболиста защитник команды Леонардо Бонуччи.

Отметим, что предстоящий 18 сентября матч "Атлетико" - "Ювентус" начнется в 23:00 по бакинскому времени. 

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