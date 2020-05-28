Наверх

Нападающий "Ювентуса" пожертвовал 160 тыс. евро аргентинским больницам

Нападающий "Ювентуса" пожертвовал 160 тыс. евро аргентинским больницам

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала совершил пожертвование в размере € 160 тыс. для помощи аргентинским больницам в борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает LaGazzetta dello Sport.

"Пауло совершил пожертвование для покупки оборудования, которое будет выделено больницам Роусона, Сан-Роке и Флоренсио Диаса. Всё уже закуплено. Пауло находится на связи с министром провинции Кордова. Через несколько дней всё будет отгружено", — сообщил брат форварда Густаво.

26-летний Дибала является уроженцем города Лагуна-Ларга, который находится в провинции Кордова. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (17 — в основном составе), забил семь голов и отдал четыре результативные передачи

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!