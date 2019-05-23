Нападающий "Челси": Мы должны победить в финале в Баку

"Мы очень хотим победить и должны сделать для этого все необходимое. Обе команды испытывают давление.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, об этом сказал футболист лондонского "Челси" Виллиан, говоря о решающей встрече с "Арсеналом" 29 мая в Баку.

По словам 31-летнего бразильского нападающего обе команды жаждут выиграть и это всегда хорошо: "Мы уже пробились в Лигу чемпионов, но сейчас хотим выиграть Лигу Европы. Нас ждет великолепный, но очень сложный матч. И мы должны в нем победить. Это был для нас не самый лучший сезон, равно как и для меня лично, но в конечном итоге мы добились своих целей. Пробились в финал Кубка лиги, стали третьими в чемпионате, дошли до финала Лиги Европы. Нам есть над чем работать, и мы сможем сделать это в следующем сезоне. Мы должны сосредоточиться на финале. Победа прославит наш клуб. Как игроки мы должны постараться выиграть трофей. Этот сезон не был для меня лучшим в карьере, но в целом сложился нормально. Конечно, я могу играть намного лучше. Победа в Лиге Европы стала бы очень приятным моментом для всех нас".

Нападающий "Челси" Виллиан похвалил Эдена Азара, который может перейти в испанский "Реал Мадрид" после финала: "Мне очень понравилось с ним играть. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе, но будет очень грустно, если он уйдет. Это отличный парень и очень талантливый футболист, один из лучших в мире. Надеюсь, он останется с нами".

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".