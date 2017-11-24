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    Нападающим "Карабаха" интересуется лидер чемпионата Румынии

    Дино Ндлову зимой может покинуть команду

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Футболистом "Карабаха" Дино Ндлову заинтересовалась румынская команда ЧФР. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Soccer Laduuuuuma, представитель города Клуж желает включить в свой состав южноафриканского нападающего в период зимнего трансферного окна.

    Но для этого румыны намерены определить останется ли 27-летний форвард в Агдамском клубе. Действующий контракт Ндлову с "Карабахом" истекает в конце нынешнего сезона. Пока ему не предложен новый контракт. В этом случае опытный нападающий в зимнем перерыве может вести переговоры с любым клубом.

    Отметим, что Дино Ндлову выступает в "Карабахе" с августа 2016 года. До сих пор во всех матчах он забил 23 гола. ЧФР после 18 туров с 40 очками лидирует в чемпионате Румынии.   

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