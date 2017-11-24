Нападающим "Карабаха" интересуется лидер чемпионата Румынии

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Футболистом "Карабаха" Дино Ндлову заинтересовалась румынская команда ЧФР.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Soccer Laduuuuuma, представитель города Клуж желает включить в свой состав южноафриканского нападающего в период зимнего трансферного окна.

Но для этого румыны намерены определить останется ли 27-летний форвард в Агдамском клубе. Действующий контракт Ндлову с "Карабахом" истекает в конце нынешнего сезона. Пока ему не предложен новый контракт. В этом случае опытный нападающий в зимнем перерыве может вести переговоры с любым клубом.

Отметим, что Дино Ндлову выступает в "Карабахе" с августа 2016 года. До сих пор во всех матчах он забил 23 гола. ЧФР после 18 туров с 40 очками лидирует в чемпионате Румынии.