Нападающий "Зира": Рад, что сборная Грузии завоевала победу благодаря моему голу

14:34

"Поздравляю всех с победой. Я очень радовался приглашению в сборную и изо всех сил старался воспользоваться шансами".

Как передает Report, об этом сказал выступающий в сборной Грузии игрок "Зира" Давит Волкови, рассказывая о товарищеском матче со сборной Узбекистана, в которой команда Грузии одержала победу со счетом 1:0.

28-летний автор единственного гола за игру выразил радость, что начал матч в стартовом составе: "Я рад, что команда одержала победу благодаря моему голу. Желаю удачи нашей сборной. Я рад, что мы завершили год победой".

Давит Волкови в настоящее время является бомбардиром Премьер-лиги Азербайджана, имея в активе 8 голов.