Нападающий «Валенсии» перейдет в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш перейдет в «Вулверхэмптон».

Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш перейдет в «Вулверхэмптон».

Как передает Report, об этом сообщил главный тренер испанской команды Дженнаро Гаттузо на пресс-конференции после товарищеского матча с «Аталантой» (2:1).

«Мне объяснили ситуацию с Гедесом. Английский клуб сделал предложение за большие деньги, и мы должны его принять. Я злюсь, потому что после игры против отличной команды (победа в товарищеском матче с «Аталантой») мы говорим только о Гедеше. Я понимаю вас, но клуб не мог отказаться от денег, которые предложили за него», — приводит Marca слова Гаттузо.

Отметим, что в минувшем сезоне 25-летний португалец провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 40 млн евро.