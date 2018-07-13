Нападающий "Уйпешта": 8-часовая поездка повлияла на нашу игру

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "У "Нефтчи" есть большое преимущество перед ответным матчем. Но мы должны верить в себя и одержать победу в следующем матче".

Как сообщает Report, об этом футболист венгерского клуба "Уйпешт" Сома Новотны заявил после первого матча I квалификационного раунда Лиги Европы в Баку, в котором они проиграли "Нефти" со счётом 1:3.

По словам 24-летнего футболиста, возникшая во время поездки проблема создала для них трудности: "Хотя мы и забили первый гол, позднее "Нефтчи" овладел преимуществом. Нам было очень сложно, поскольку наша поездка была нелегкой и мы столкнулись с некоторыми трудностями. Наше физическое состояние в порядке. Просто, 8-часовая поездка оказала свое влияние. Нам не удалось потренироваться на открытом воздухе. Не хочу говорить что-либо дополнительно о проблеме, возникшей в гостях. Потому что клуб может быть обеспокоен этим".

Новотны исключил влияние жаркой погоды на результат: "Правда, я в первый раз играл в футбол в такую жару. К тому же, мы не смогли пройти тренировку накануне матча. Эти факторы еще более осложнили нашу работу. В сравнении с Венгрией, погода здесь очень жаркая. Но я бы не сказал, что именно это стало основной причиной результата. Просто "Нефтчи" был лучше нас".

Отметим, что ответная игра между этими командами состоится 19 июля в Венгрии.