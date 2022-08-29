Нападающий сборной Украины сменит клуб за рекордную сумму

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук близок к трансферу из португальской "Бенфики" в бельгийский "Брюгге".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук близок к трансферу из португальской "Бенфики" в бельгийский "Брюгге".

Как сообщает Report со ссылкой на издание Record, 28 августа клубы завершили переговоры и подписали документы по сделке.

Ожидается, что португальцы получат за футболиста 16 миллионов евро. Еще три миллиона будут прописаны в качестве бонусов, а 10% от следующего трансфера также достанутся "Бенфике".

Если трансфер состоится официально, то это будет рекордная сумма в истории "Брюгге", которую клуб заплатит за игрока.