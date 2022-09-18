О нас

Нападающий сборной Словакии получил травму перед матчем с Азербайджаном

Нападающий сборной Словакии получил травму перед матчем с Азербайджаном Произошли изменения в составе сборной Словакии, которая сыграет с Азербайджаном и Беларусью в Лиге наций УЕФА.
Футбол
18 сентября 2022 г. 10:17
Нападающий сборной Словакии получил травму перед матчем с Азербайджаном

Произошли изменения в составе сборной Словакии, которая сыграет с Азербайджаном и Беларусью в Лиге наций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Словацкого футбольного союза, Иван Шранц из чешского клуба "Славия" (Прага) выбыл из состава из-за травмы.

Так, 29-летний нападающий пропустит до конца года. Он получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, где они выиграли у косовского "Балкани" со счетом 3:2.

Отмечается, что Шранца заменит Давид Грнчар из братиславского "Слована".

Напомним, что 22 сентября сборная Словакии примет сборную Азербайджана, а через 3 дня - Беларусь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Slovakiya millisinin hücumçusu Azərbaycanla oyundan əvvəl zədələnib

Другие новости из категории

Ла Лига: «Атлетик» одержал волевую победу над «Райо Вальекано»
Ла Лига: «Атлетик» одержал волевую победу над «Райо Вальекано»
18 сентября 2022 г. 08:36
Назван самый высокооплачиваемый футболист 2022 года
Назван самый высокооплачиваемый футболист 2022 года
18 сентября 2022 г. 08:05
Примейра-лига: «Спортинг» на выезде уступил «Боавиште»
Примейра-лига: «Спортинг» на выезде уступил «Боавиште»
18 сентября 2022 г. 07:11
Ла Лига: «Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту»
Ла Лига: «Валенсия» в большинстве разгромила «Сельту»
18 сентября 2022 г. 04:04
Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд победила в рурском дерби
Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд победила в рурском дерби
18 сентября 2022 г. 03:03
Серия А: «Торино» на последней минуте проиграл «Сассуоло»
Серия А: «Торино» на последней минуте проиграл «Сассуоло»
18 сентября 2022 г. 02:16
Бундеслига: «Боруссия» Мёнхенгладбах разгромила «Лейпциг»
Бундеслига: «Боруссия» Мёнхенгладбах разгромила «Лейпциг»
18 сентября 2022 г. 01:08
Бундеслига: «Байер» сыграл вничью с «Вердером»
Бундеслига: «Байер» сыграл вничью с «Вердером»
17 сентября 2022 г. 23:57
АПЛ: «Тоттенхэм» разгромил «Лестер»
АПЛ: «Тоттенхэм» разгромил «Лестер»
17 сентября 2022 г. 23:20
Ла Лига: «Барселона» в большинстве разгромила «Эльче»
Ла Лига: «Барселона» в большинстве разгромила «Эльче»
17 сентября 2022 г. 20:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi