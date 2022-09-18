Нападающий сборной Словакии получил травму перед матчем с Азербайджаном

Произошли изменения в составе сборной Словакии, которая сыграет с Азербайджаном и Беларусью в Лиге наций УЕФА.

Произошли изменения в составе сборной Словакии, которая сыграет с Азербайджаном и Беларусью в Лиге наций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Словацкого футбольного союза, Иван Шранц из чешского клуба "Славия" (Прага) выбыл из состава из-за травмы.

Так, 29-летний нападающий пропустит до конца года. Он получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, где они выиграли у косовского "Балкани" со счетом 3:2.

Отмечается, что Шранца заменит Давид Грнчар из братиславского "Слована".

Напомним, что 22 сентября сборная Словакии примет сборную Азербайджана, а через 3 дня - Беларусь.