Нападающий сборной Северной Ирландии из-за свадьбы пропустит игру со сборной Азербайджана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Северной Ирландии Конор Вашингтон не будет участвовать в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с национальной командой Азербайджана в Баку 10 июня.

Как сообщает Report, причиной этому указана свадьба 25-летнего нападающего.

По этой же причине форвард английского КПР останется в стороне от товарищеской встречи с Новой Зеландией 2 июня. Вместо него главный тренер Майкл О'Нил пригласит в команду двух новых игроков - 22-летнего полузащитника шотландского "Килмарнок" Джордана Джонса и вратаря английского клуба "Лидс" Бэйли Пикок-Фаррелла. Футболист английского "Донкастер" Люк Маккалох впервые вернулся в команду после травмы крестообразной связки на Чемпионате Европы в 2016 году.

Вашингтон в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с Норвегией 26 марта стал автором второго гола сборной Северной Ирландии. Встреча окончилась со счетом 2:0. Его отсутствие может создать проблемы на линии защиты. Поскольку основная надежда клуба Кайл Лафферти, забивший гол в ворота сборной Азербайджана на первой встрече 17 ноября в Белфасте, после этого выходил на поле только один раз.

В настоящее время основным кандидатом на место нападающего является бомбардир Премьер-лиги Шотландии с 23 голами футболист "Росс Каунти" Лиам Бойс.

Отметим, что сборная Северной Ирландии первые сборы провела в английском городе Манчестер.

В процессе подготовки не приняли участие многие из футболистов, выступающих в высших лигах Англии и Северной Ирландии.