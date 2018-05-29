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    Нападающий сборной Нигерии пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Нападающий бельгийского "Гента" Мозес Саймон не сможет принять участие в чемпионате мира в России из-за повреждения.

    Как сообщает Report, 22-летний форвард сборной Нигерии получил травму бедра на тренировке. 

    Медицинское обследование показало, что Саймон пропустит не менее 3-4 недель. 

    "Саймон является важным игроком команды, и мы очень сожалеем, что он не сможет принять участие в чемпионате мира в Росиии", - сказал главный тренер сборной Нигерии Гернот Рохр.

    Отметим, что Мозес провёл в минувшем сезоне 33 матча за "Гент" во всех турнирах и забил 6 голов.

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