Нападающий сборной Молдовы: Мы довольны не счетом на табло, а продемонстрированной игрой

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Матч получился очень интересным. Я получил удовольствие от игры. Мы выступили хорошо, создали много голевых моментов".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Молдовы Владимир Амброс, после окончившегося нулевой ничьей товарищеского матча с национальной командой Азербайджана в турецкой Анталье. 25-летний нападающий заявил, что недоволен результатом: "Мы довольны не счетом на табло, а продемонстрированной игрой. На основе созданных нами эпизодов, мы могли бы одержать победу".

Еще один молдавский нападающий Виталий Дамашкан рассказал о своем дебюте в основной сборной: "Это для меня незабываемый момент и приятное воспоминание. Рад приглашению в сборную и возможности дебютировать. Но я недоволен своей игрой и не ограничиваюсь ею. Уверен, что сделаю еще большее и лучшее. Мы доказали, что можем играть с командой топ-уровня. Уверен что матч получился прекрасным".