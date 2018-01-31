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    Нападающий сборной Молдовы: Мы довольны не счетом на табло, а продемонстрированной игрой

    Виталий Дамашкан: Мы доказали, что можем играть с командой топ-уровня

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Матч получился очень интересным. Я получил удовольствие от игры. Мы выступили хорошо, создали много голевых моментов".

    Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Молдовы Владимир Амброс, после окончившегося нулевой ничьей товарищеского матча с национальной командой Азербайджана в турецкой Анталье. 25-летний нападающий заявил, что недоволен результатом: "Мы довольны не счетом на табло, а продемонстрированной игрой. На основе созданных нами эпизодов, мы могли бы одержать победу".

    Еще один молдавский нападающий Виталий Дамашкан рассказал о своем дебюте в основной сборной: "Это для меня незабываемый момент и приятное воспоминание. Рад приглашению в сборную и возможности дебютировать. Но я недоволен своей игрой и не ограничиваюсь ею. Уверен, что сделаю еще большее и лучшее. Мы доказали, что можем играть с командой топ-уровня. Уверен что матч получился прекрасным".

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