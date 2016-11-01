Нападающий сборной Германии завершил карьеру

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, нападающий сборной Германии Мирослав Клозе заявил о завершении футбольной карьеры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Немецкого футбольного союза, для начала тренерской карьеры 38-летний Клозе приступил к урокам по частной подготовительной программе.

Это произойдет с согласия главного тренера сборной Йоахима Лева и спортивного директора Ханса-Дитера. Он уже сейчас станет членом тренеров команды.

Отметим, что Мирослав Клозе провел в сборной Германии 137 матчей, в 2014 году стал чемпионом мира, а в 2002 году серебряным призером. Он стал лучшим бомбардиром Бундестима с 71 голом и чемпионатов мира с 16 голами. Клозе выступал в клубах "Гамбург", "Кайзерслаутерн", "Вердер", "Бавария" (Германия), а также "Лацио" (Италия).

В отборочном этапе ЧМ-2018 сборная Германия получила место в той же группе, что и сборная Азербайджана.