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Нападающий сборной Германии вошел в историю клуба Бундеслиги

Нападающий сборной Германии вошел в историю клуба Бундеслиги В матче восьмого тура немецкой Бундслиги "РБ Лейпциг" на своем поле принимал "Бохум». "Быки" отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. Двумя голами отметился нападающий Тимо Вернер.
Футбол
2 октября 2022 г. 13:22
Нападающий сборной Германии вошел в историю клуба Бундеслиги

В матче восьмого тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своем поле принимал "Бохум". "Быки" отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. Двумя голами отметился нападающий Тимо Вернер.

Как передает Report со ссылкой на OptaFranz, 26-летний форвард стал первым игроком в истории "РБ Лейпцига", забившим 100 голов в составе команды.

Тимо вернулся в немецкий клуб минувшим летом. Он был куплен у лондонского "Челси" за 20 миллионов евро. Вернер заключил с "быками" долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне нападающий забил три мяча и отдал один ассист в семи матчах Бундеслиги.

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