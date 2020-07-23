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Нападающий сборной: Джанни Ди Бьязи добьется успеха и с нами

Нападающий сборной: Джанни Ди Бьязи добьется успеха и с нами Говоря о Джанни Ди Бьязи, вспоминается его успех со сборной Албании. Но в любом случаев говорить заранее невозможно "Говоря о Джанни Ди Бьязи, вспоминается его успех со сборной Албании. Но в любом случаев говорить заранее невозможно. Я надеюсь, что и с
Футбол
23 июля 2020 г. 16:14
Нападающий сборной: Джанни Ди Бьязи добьется успеха и с нами

"Говоря о Джанни Ди Бьязи, вспоминается его успех со сборной Албании. Но в любом случаев говорить заранее невозможно. Я надеюсь, что и с нами он добьется успеха".

Этими мыслями с Report поделился выступающий в "Зира" футболист сборной Азербайджана Агабала Рамазанов, комментируя назначение итальянца Джанни Ди Бьязи главным тренером сборной Азербайджана.

27-летний нападающий, выразивший уверенность на успех в Лиге наций УЕФА, отметил, что для этого в первую очередь нужно верить: "Для нас будет прекрасным результатом добиться максимального результата в Лиге наций и перейти на новый этап".

АФФА подпишет с Джанни Ди Бьязи контракт для назначения на пост главного тренера сборной Азербайджана. Команда 5 сентября на Бакинском олимпийском стадионе проведет первый матч в Лиге наций против Люксембурга. Сборная также поведет мачти против Черногории и Кипра в 1-й группе Лиги С.

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Версия на азербайджанском языке Millimizin hücumçusu: "Canni De Byazi bizimlə də uğur qazanacaq"
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