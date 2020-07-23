Нападающий сборной: Джанни Ди Бьязи добьется успеха и с нами

Говоря о Джанни Ди Бьязи, вспоминается его успех со сборной Албании. Но в любом случаев говорить заранее невозможно "Говоря о Джанни Ди Бьязи, вспоминается его успех со сборной Албании. Но в любом случаев говорить заранее невозможно. Я надеюсь, что и с

"Говоря о Джанни Ди Бьязи, вспоминается его успех со сборной Албании. Но в любом случаев говорить заранее невозможно. Я надеюсь, что и с нами он добьется успеха".

Этими мыслями с Report поделился выступающий в "Зира" футболист сборной Азербайджана Агабала Рамазанов, комментируя назначение итальянца Джанни Ди Бьязи главным тренером сборной Азербайджана.

27-летний нападающий, выразивший уверенность на успех в Лиге наций УЕФА, отметил, что для этого в первую очередь нужно верить: "Для нас будет прекрасным результатом добиться максимального результата в Лиге наций и перейти на новый этап".

АФФА подпишет с Джанни Ди Бьязи контракт для назначения на пост главного тренера сборной Азербайджана. Команда 5 сентября на Бакинском олимпийском стадионе проведет первый матч в Лиге наций против Люксембурга. Сборная также поведет мачти против Черногории и Кипра в 1-й группе Лиги С.