Нападающий сборной Азербайджана: Я не планирую покидать Украину

У нас нет планов покидать Украину, мы останемся здесь до последнего.

У нас нет планов покидать Украину, мы останемся здесь до последнего.

Об этом Report сказал футболист сборной Азербайджана и украинской команды "Колос" Анатолий Нуриев.

26-летний нападающий, который в настоящее время со своей семьей находится в Мукачево, сообщил, что в городе пока относительно спокойно: "Надеюсь, что этот кошмар скоро закончится".

Нападающий подчеркнул, что не собирается выезжать в Азербайджан из-за войны в Украине.

По словам футболиста, с ним связался главный тренер национальной сборной Джанни де Бъязи: "Он интересовался ситуацией. Я не знаю, буду ли я участвовать в предстоящем сборе национальной команды. Сейчас я не в том настроении. Но все будет зависеть от моего физического состояния и ситуации в стране".

Анатолий Нуриев выступает за сборную Азербайджана с марта 2021 года.