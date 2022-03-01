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Нападающий сборной Азербайджана: Я не планирую покидать Украину

Нападающий сборной Азербайджана: Я не планирую покидать Украину У нас нет планов покидать Украину, мы останемся здесь до последнего.
Футбол
1 марта 2022 г. 14:30
Нападающий сборной Азербайджана: Я не планирую покидать Украину

У нас нет планов покидать Украину, мы останемся здесь до последнего.

Об этом Report сказал футболист сборной Азербайджана и украинской команды "Колос" Анатолий Нуриев.

26-летний нападающий, который в настоящее время со своей семьей находится в Мукачево, сообщил, что в городе пока относительно спокойно: "Надеюсь, что этот кошмар скоро закончится".

Нападающий подчеркнул, что не собирается выезжать в Азербайджан из-за войны в Украине.

По словам футболиста, с ним связался главный тренер национальной сборной Джанни де Бъязи: "Он интересовался ситуацией. Я не знаю, буду ли я участвовать в предстоящем сборе национальной команды. Сейчас я не в том настроении. Но все будет зависеть от моего физического состояния и ситуации в стране".

Анатолий Нуриев выступает за сборную Азербайджана с марта 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin hücumçusu: "Ukraynanı tərk etmək fikrim yoxdur"

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