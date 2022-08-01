Нападающий российского клуба может сыграть за сборную Азербайджана

Футболист российского клуба «Торпедо» Давид Караев, может сыграть в основной сборной Азербайджана.

Футболист российского клуба «Торпедо» Давид Караев, может сыграть за основную сборную Азербайджана.

Как передает Report, об этом нападающий заявил в интервью сайту "Sport24.ru".

«Я играл за юношескую сборную этой страны (Азербайджана). Родных нет, просто Азербайджан в тот момент многим иностранцам раздавал паспорта. Мне позвонил президент азербайджанской федерации: «Будем собирать команду 1995 года, приезжай». Но потом от паспорта пришлось отказаться — было сложно играть в России из-за лимита.

Но я пока не решил. Играть за сборную — круто, но все родные у меня в России», - добавил Караев.