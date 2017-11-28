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    Нападающий "Ромы" травмирован в преддверии игры с "Карабахом"

    Грегуар Дефрел проходит лечение

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Итальянская команда "Рома" столкнулась с потерей игрока.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, Грегуар Дефрел получил травму во время игры XIV тура серии А против "Генуи".

    После выездной игры "Ромы" со счетом 1:1 26-летний нападающий прошел обследование. Врачи обнаружили проблему в левом коленном сухожилии французского форварда. Для того, чтобы он успел к игре против "Карабаха" в VI туре Лиги чемпионов приступили к его лечению. Встреча состоится 5 декабря на римском стадионе "Олимпико".

    Отметим, что Г. Дефрел на 58-й минуте матча с "Генуей" сменил на поле Диего Перотти.

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