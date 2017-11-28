Нападающий "Ромы" травмирован в преддверии игры с "Карабахом"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Итальянская команда "Рома" столкнулась с потерей игрока.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, Грегуар Дефрел получил травму во время игры XIV тура серии А против "Генуи".

После выездной игры "Ромы" со счетом 1:1 26-летний нападающий прошел обследование. Врачи обнаружили проблему в левом коленном сухожилии французского форварда. Для того, чтобы он успел к игре против "Карабаха" в VI туре Лиги чемпионов приступили к его лечению. Встреча состоится 5 декабря на римском стадионе "Олимпико".

Отметим, что Г. Дефрел на 58-й минуте матча с "Генуей" сменил на поле Диего Перотти.