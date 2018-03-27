Нападающий "Нефтчи" принял участие в сборах клуба "Милан"

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Футболист клуба “Нефтчи” Лоренцо Меццотеро принял участие в традиционных, ежегодных сборах “Дни Милана”.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в сборах приняли участие 306 детей и подростков из 33 стран, 2003-2004 и 2007-2008 гг. рождения. Выступление Лоренцо, 2008 года рождения, и его потенциал были высоко оценены специалистами клуба.

Отметим, что "Милан" ежегодно приглашает выступающих за рубежом талантливых итальянских футболистов, проверяя уровень их мастерства. Были созданы все условия для участия Лоренцо Меццотеро в сборах. 30 марта он вновь примкнет к рядам "Нефтчи", и в составе команды примет участие в стартующем 6 апреля турнире İzmir Cup.