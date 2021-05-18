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Нападающий "Манчестер Юнайтед" включен в Зал славы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" включен в Зал славы В дальнейшем подобным образом будут отобраны ещё пятеро футболистов
Футбол
18 мая 2021 г. 14:30
Нападающий Манчестер Юнайтед включен в Зал славы

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона включён в образованный недавно Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба лиги.

Как передает Report со ссылкой на "Чемпионат", француз стал третьим футболистом, попавшим в Зал славы, после форвардов Алана Ширера и Тьерри Анри.

По итогам голосования Кантона возглавил список из 23 игроков, претендующих на включение в Зал славы. В дальнейшем подобным образом будут отобраны ещё пятеро футболистов.

Кантона начинал карьеру во Франции в 1982 году, а в Англию перебрался в 1991 году, став игроком "Лидс Юнайтед". Спустя год нападающий перешёл в "Манчестер Юнайтед", где провёл следующие пять лет, после чего в 1997 году завершил карьеру. С "красными дьяволами" Эрик четыре раза становился чемпионом Англии, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir məşhur futbolçunun adı Şöhrət Zalına daxil edildi

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