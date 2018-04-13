Нападающий "Ливерпуля" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Определился лучший футболист ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, им стал нападающий "Ливерпуля" Садио Мане. Футболист получил 51% голосов болельщиков во время опроса на официальном сайте УЕФА.

Второе место с 31% голосов завоевал форвард итальянской "Ромы" Эдин Джеко, записавший на свой счёт гол в ворота "Барселоны". Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, забивший дважды на выезде "Реалу", но не вышедший в полуфинал, набрал 16% голосов и занял третью позицию.

Напомним, что в полуфинале испанский "Реал Мадрид" встретится с немецкой "Баварией". "Ливерпуль" же стал соперником "Ромы".